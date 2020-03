Unter 20 verschiedenen Maßnahmen, die wir in unserer Befragung für eine Vereinfachung von nachhaltigem Reisen vorgeschlagen haben, ist eine beliebte, Kosten für den CO2-Ausgleich in den Paketpreis einzubeziehen – so wie es erste Fluggesellschaften jetzt tun.



Dies ist nicht nur ein klares Signal an alle Fluggesellschaften: Nachhaltigkeit wird für mehr Verbraucher zum Kriterium bei der Reiseplanung. Erhöhtes Klimabewusstsein führt zu Verhaltensänderungen gerade in der reiselustigen Babyboomer-Generation.