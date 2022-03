Die Prämie soll ja eigentlich die Hemmschwelle zum Kauf senken und die Anschaffung eines Elektro-Autos finanziell attraktiver machen. Doch die Prämie steht auch an anderen Fronten in der Kritik, insbesondere bezüglich der hohen Kosten für die Steuerzahler und der fehlenden Kaufanreize von Seiten der Autokonzerne. Vielen geht die Mindesthaltedauer zudem nicht weit genug: Die Mehrheit der Befragten, insbesondere der älteren Zielgruppen, befürwortet eine Verlängerung der Mindesthaltedauer von sechs auf zwölf Monate. Das Konzept könnte dementsprechend nachgebessert werden, was auch von einer breiten Mehrheit getragen werden würde.