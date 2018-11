Wie gut es den Unternehmen gelingt, diese hohe Weiterempfehlungsbereitschaft für sich zu nutzen, lässt sich anhand des BrandIndex abschätzen. So sehen wir etwa, dass Secret Escapes es gut versteht, mit Kunden in Kontakt zu bleiben. Von denjenigen Kunden, die Secret Escapes weiterempfehlen würden, geben mehr als zwei Drittel an, in letzter Zeit Werbung für den Anbieter gesehen zu haben. Wohl auch deshalb ist der Anteil derjenigen sehr hoch, die sich vorstellen können, das nächste Abenteuer wieder bei dem Anbieter zu buchen: 85 Prozent. TUI Cruises hingegen erreicht nur gut die Hälfte der begeisterten (und weiterempfehlungsbereiten) Kunden mit seiner Kommunikation, kommt aber dennoch auf eine beachtliche Quote von potenziellen Rückkehrern: 75 Prozent können sich vorstellen bald wieder an Bord zu gehen.