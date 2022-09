Nicht nur in Marketingkreisen ist Sixt für seine unterhaltsame, aktuelle Themen – oft provokant – aufgreifende Werbung bekannt. Auch den deutschen Verbrauchern fällt die Werbung der Pullacher auf, und das deutlich häufiger als die des Wettbewerbs. 9,1 Prozent der Deutschen haben im Schnitt in den letzten 12 Monaten Werbung von Sixt wahrgenommen. Unter den untersuchten Marken liegt Europcar mit 4,8 Prozent im Schnitt an zweiter, Hertz (3 Prozent) an dritter Stelle. Es folgen Avis (2 Prozent) und Enterprise (1,7 Prozent), während Budget und Star Car mit knapp einem Prozent im Schnitt über den Beobachtungszeitraum gleich auf sind.