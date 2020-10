Abgesehen von Deutschland würden die Deutschen momentan am liebsten nach Österreich reisen (Befragungszeitraum: 15.09. bis 14.10.2020). Mit wenig Abstand folgen Italien, Dänemark, die Niederlande und Portugal. Spanien, und dementsprechend auch Mallorca, wird hinter all diesen Ländern genannt. Grund dafür ist vermutlich, dass Spanien gerade Schlagzeilen macht, in denen beispielsweise von „Kontrollverlust“ die Rede ist. Frankreich und das Vereinigte Königreich erleben derzeit ein ähnliches Schicksal.