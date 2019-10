Wie geht es weiter?



In Anbetracht der Nachrichtenlage verwundert es nicht, dass das Interesse an Thomas Cook und Neckermann stark zurückgegangen ist. Auch Öger Tours ziehen heute weniger Menschen in Betracht als noch vor einer Woche. Davon dürften andere Reiseanbieter profitieren. Erste Anzeichen gibt es – jedenfalls haben in der letzten Woche einige Marken ihre Consideration steigern können, sie werden also von mehr Menschen in Betracht gezogen als vorher. Das sind unter anderem: FTI, Meier's Weltreisen, Tui und ITS.