HelloFresh mag zwar das Feld der Kochboxen-Anbieter hierzulande anführen, doch das Unternehmen ist vergleichsweise jung auf dem deutschen Markt, während Tchibo seit den 50er Jahren existiert und in den vergangenen Jahrzehnten einen loyalen Kundenstamm aufbauen konnte. Das Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmen hat seine Kunden eng in die Planung und Entwicklung seiner zukünftigen Kochboxen eingebunden und setzt auf Exklusivität und nutzergenerierte Inhalte, um das Angebot bekannt zu machen: Ausgesuchte Tester innerhalb der Tchibo-Community bewerben mögliche Kochbox-Inhalte auf Social Media und wecken somit die Neugier. Gleichzeitig ist es ein gutes Beispiel für gelungenes Empfehlungsmarketing und Social-Shopping, das insbesondere bei jüngeren Zielgruppen im Trend liegt, wie wir in einer vergangenen Studie feststellen konnten. Der mögliche Erfolg einer solchen Fokussierung zeigt sich auch in unseren Daten- die Bereitschaft für Tchibo-Produkte unter den Verbrauchern ist vorhanden, nahezu ein Fünftel der HelloFresh-Kunden zieht Tchibo beim nächsten Kauf in Betracht, noch höher sind diese Zahlen allerdings bei GenZ Kunden, die Social Media und Social Shopping ausgiebig nutzen. Mit dieser Marketingstrategie dürfte Tchibo daher diese Zielgruppe gut ansprechen.