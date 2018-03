Als nächstes will Flixbus in die USA expandieren und es dort mit dem Fernbus-Riesen Greyhound aufnehmen. Der Markt ist gigantisch: 18 Prozent der Amerikaner geben im US-BrandIndex an, schon einmal mit einem Greyhound-Bus unterwegs gewesen zu sein. Gleichzeitig zeigt sich insbesondere über die vergangenen sechs Monate hinweg ein Trend deutlich abnehmender Zufriedenheit mit der Marke unter denjenigen, die Greyhound kennen. Das könnte Flixbus eine Lücke eröffnen, obwohl auch viele andere Anbieter, allen voran Megabus, in den USA versuchen, Greyhound dieser Tage Konkurrenz zu machen.