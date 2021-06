Ein Weg, über den Verbraucher in vielen Branchen an neue Angebote und Technologie herangeführt werden, ist Pay-per-Use. Ob das bei Smart-Home-Geräten vielversprechend ist, ist fraglich. 78 Prozent der Verbraucher können sich nicht vorstellen, die Geräte zu mieten, statt zu kaufen. Am ehesten (25 Prozent) können sich 18- bis 24-Jährige dieses Modell vorstellen – immerhin genau die Gruppe, die sich auch am stärksten für die smarten Funktionen interessiert. Wer einen Blick in die Daten werfen möchte, findet diese hier zum Download.



