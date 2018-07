BrandIndex: Warum Oldenburg das neue Bangkok ist

Wer sich in den Ferien nicht über die Landesgrenzen wagt, den packt irgendwie einfach weniger Fernweh. Zumindest geben deutlich weniger Inlandsurlauber an, dass auf der Wunschliste für ihr Leben das Erreichen eines bestimmten Reiseziels steht. Im Vergleich zu den Auslandsurlaubern geben sie dagegen häufiger an, besonders gerne Urlaub in der Natur oder als Camper zu machen. Es zieht sie vor allem an die Ostsee und - mit spürbarem Abstand, aber immer noch auf Platz zwei folgend - an die Nordsee. Doch auch Unterkünfte in Bayern oder Baden-Württemberg sind beliebt. Auffällig ist noch, dass uns mit mehr als jedem Vierten etwas mehr Inlandsurlauber zurückspielen, dass sie Flugangst haben. Und der Anteil an Partymenschen unter ihnen fällt auch etwas geringer aus.