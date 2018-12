Außenwerbung spielt in dieser Gruppe ihre Stärken am ehesten bei Themen aus, die zur Altersgruppe passen – Mode zum Beispiel. Am häufigsten interessieren sich diejenigen unter den Jüngeren, die Außenwerbung generell wahrnehmen, für die Marken Nike, H&M, Deichmann und Adidas. Außenwerbung für Mode erreicht mit diesen Marken also potenziell die meisten Menschen, die ein Interesse an der jeweiligen Marke zeigen (auch deshalb, weil es generell sehr starke Marken sind).