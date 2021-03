Fürs Home-Entertainment gibt es in Deutschland also offenbar genügend kostenlose Optionen. Dafür nehmen Deutsche eher Werbung in Kauf als die Befragten anderer Länder. In keinem anderen untersuchten Markt war die Ablehnung für werbefreie Inhalte zu bezahlen so groß wie in Deutschland. Mehr als die Hälfte der hierzulande Befragten lehnen diese Möglichkeit ab. Auch in Frankreich und dem Vereinigten Königreich ist die Ablehnung groß, während Menschen in Indien oder Mexiko deutlich eher bereit sind, zu bezahlen, um sich keine Werbung ansehen zu müssen.