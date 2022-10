BrandIndex Wem spendenwillige Deutsche vertrauen

Ein Blick in die Daten unseres Markentrackers YouGov BrandIndex zeigt, dass sich Ärzte ohne Grenzen und SOS-Kinderdörfer nicht nur bei den in der Analyse untersuchten Zielgruppen, sondern auch in der deutschen Gesamtbevölkerung erfolgreich positionieren können und am häufigsten für eine Spende in Betracht gezogen werden: Mehr als ein Viertel der deutschen Gesamtheit erwägt eine Spende bei beiden Organisationen. Auch die Deutsche Krebshilfe positioniert sich diesbezüglich gut in der Bevölkerung und konnte den Consideration-Wert, mit dem wir messen, inwieweit eine Organisation für eine Spende in Erwägung gezogen wird, in den letzten drei Monaten steigern. Sie wird inzwischen von fast einem Fünftel der Deutschen für ihre nächste Spende in Betracht gezogen, womit die Organisation gleichauf mit Ein Herz für Kinder und dem Deutschen Roten Kreuz liegt. Auch beim Gesamteindruck können die oben genannten Organisationen bei den Deutschen punkten und überzeugen mehr als drei von zehn Verbrauchern.