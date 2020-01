Für alle neuen Mobilitätsformen zeichnet sich ein substanzielles Wachstumspotenzial ab. Mehr als ein Viertel derjenigen, die in einer Großstadt leben, können sich vorstellen, Carsharing oder Ridesharing in Zukunft zu nutzen. Leihräder (49 Prozent) und Elektroroller (50 Prozent) könnten Mobilität in deutschen Großstädten ebenfalls verändern. Während nur 21 Prozent der Großstädter angeben, in Zukunft klassische Taxiunternehmen nutzen zu wollen, kommen Taxi Alternativen bereits für 35 Prozent in Frage.