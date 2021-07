Impfungen senken Gesundheitsbedenken



Wir haben Verbraucher seit Oktober 2020 wöchentlich gefragt, was sie am Reisen hindert. Gesundheitsrisiken sind zwar nach wie vor der Haupthinderungsgrund, wurden über die Monate hinweg aber immer seltener genannt. Reisebeschränkungen hingegen nennt recht konstant ein gutes Drittel der Befragten als Hindernis. Das zeigen die über alle 25 Märkte hinweg ermittelten Daten. In Europa zeigt sich ein etwas anderes Bild. Hier sind es inzwischen vor allem die offiziellen Beschränkungen, die Menschen am Reisen hindern. Seit Januar – also seit immer mehr Menschen in Europa geimpft werden – treten Gesundheitsrisiken dahinter zurück.