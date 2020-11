Was gesunde, junge Menschen leichter spenden können als ältere, ist Blut. Der Anteil der Blutspender ist unter ihnen deutlicher höher (13 Prozent) als in der Gesamtbevölkerung (9 Prozent). Hier gibt es für das Rote Kreuz und andere auch noch ein großes Potenzial zu heben. Mehr als jeder Vierte junge Deutsche sagt, dass er in den vergangenen zwölf Monaten kein Blut gespendet hat, sich aber vorstellen kann, das zu tun.