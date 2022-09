„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt im europäischen Ausland.“ Dies könnte, wenn auch sehr frei nach Goethe und wenig poetisch, das Motto der deutschen verantwortungsbewusst Reisenden sein: Im Ranking jener Reiseziele, die in der Zielgruppe hierzulande am häufigsten in Betracht gezogen werden, finden sich in den Top 10 ausschließlich Reiseziele innerhalb Europas, wobei es sich bei sechs davon um direkte Nachbarländer Deutschlands handelt. Das am häufigsten von der Zielgruppe in Betracht gezogene Land ist Italien, gefolgt von Österreich, Dänemark und Frankreich. Erst ab dem fünften Platz folgen mit Spanien und Griechenland Länder, die keine direkte Grenze zu Deutschland haben. Komplettiert werden die Top 10 von Schweden, den Niederlanden, Norwegen, und der Schweiz.