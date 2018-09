Brandmelder-Umsatz steigt Umsätze der Sicherheitsdienste kommt wieder in Fahrt

EssenBei den Sicherheitsdiensten in Deutschland laufen die Geschäfte nach dem Umsatzrückgang im vergangenen Jahr wieder besser. Im ersten Halbjahr 2018 seien die Umsätze um etwa ein Prozent gestiegen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft, Harald Olschok, am Donnerstag in Essen bei einer Pressekonferenz zur bevorstehenden Fachmesse „Security 2018“.