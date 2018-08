Brexit-Folgen Credit Suisse verlagert Teile des Geschäfts nach Frankfurt

Dem Vernehmen nach sollen künftig etwa 50 Händler zusätzlich in Frankfurt arbeiten, genauso viele, wie zusätzlich nach Madrid geschickt werden. In London beschäftigt die Bank 4500 Mitarbeiter.

Die Credit Suisse hatte im 2. Quartal rund 200 Millionen Dollar aus ihrer „Strategischen Abwicklungseinheit“, also ihrer Bad Bank für Geschäftstätigkeiten, die sie aufgeben will, nach Deutschland verlegt. Das teilte sie Anfang der Woche mit dem Ergebnis für das 2. Quartal mit. Die Einheit werde aufgelöst, hieß es bei der Credit Suisse, daraus sei nicht eine besondere Stärkung des Investmentgeschäfts in Frankfurt abzulesen.