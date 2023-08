Brief an Jan Marsalek „Starkes Indiz, dass Marsaleks Schreiben an das Gericht in etwa so viel Substanz hat wie die Bilanzen der Wirecard AG“

Die Geschichte dazu ging so: Wenn ein zweifelhafter Händler auf Wirecard zukam, beispielsweise ein Onlineshop, der wirkungslose Haarwuchsmittel verkaufte, dann wollten Wirecard-Mitarbeiter den eigentlich gern annehmen. Denn so ein Kunde zahlt hohe Gebühren. Nur wollten sie so einen Shop nicht so gern als Kunden in der eigenen Datenbank führen. Also leiteten sie solche Händler an Drittpartner weiter. Die sorgten dann dafür, dass Problem-Händler Zahlungen abwickeln konnten.