1999 übernahm Luxottica die Rechte an der Marke Ray-Ban (was übersetzt so viel wie Strahlenschutz bedeutet) vom einstigen Gründer der Marke, der Optikerkette Bausch & Lomb. Ray-Ban bildet zusammen mit Oakley eine Markenmacht, an der kaum ein Optiker vorbeikommt. Ohne diese Marken Kunden anzuziehen sei sehr schwierig. Die Gruppe, die wiederum vor Kurzem mit dem französischen Brillenglasspezialist Essilor fusionierte, diktiert den Händlern die Bedingungen. Entstanden ist ein Brillengigant mit einem Börsenvolumen von zusammen 46 Milliarden Euro vor der Fusion 2017, mehr als 140.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von 15 Milliarden Euro aus Geschäften in 150 Ländern. Das Unternehmen besitzt damit etwa 30 Prozent Marktanteil, nachdem die EU-Kommission der in vier Jahren vorbereiteten Fusion im März dieses Jahres zugestimmt hat.