Dennoch sind Oakley und Ray-Ban führende Marken. Die gerade einmal zehn Jahre alte Optikerkette Mr. Spex, angetreten, um mit den Konventionen des Brillenhandels zu brechen, führt Ray-Ban als Nummer 1 in der Auswahlliste des Online-Shops. Auch die Nulltarif-Anbieter von Fielmann führen Ray-Ban neben einigen anderen Marken der Luxottica-Gruppe in ihren rund 600 Filialen in Deutschland. Mehr Geschäfte versammelt nur noch der Händler Apollo unter seinem Namen, 800 eigene und Franchise-Filialen sind in Deutschland in den Klein-, Mittel- und Großstädten zu finden - selbstverständlich mit Ray-Ban an Position 1 der angebotenen Marken.