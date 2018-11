Britischer Billigflieger Easyjet steigert Gewinn und Umsatz

Der britische Billigflieger Easyjet rechnet trotz des EU-Austritts Großbritanniens im kommenden Frühjahr mit einer soliden Sommersaison. Die Buchungen lägen leicht über Vorjahr, erklärte die Fluggesellschaft am Dienstag. Das Unternehmen sei auf den Brexit mit Blick auf Eigentums- und Betreiberzertifikate gut vorbereitet, bekräftigte die Airline. So hatte Easyjet 2017 eine Gesellschaft in Österreich gegründet, um ihre Flugrechte in der Europäischen Union zu sichern.