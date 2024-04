Brüssel als neue Drehscheibe So will Lufthansa das letzte echte Wachstumsfeld auf der Langstrecke erobern

So rechnen die Partner intern mit mehreren hundert Millionen Euro Mehrumsatz zwischen Brüssel und Nordamerika. Davon profitiert auch die Lufthansa. Denn den Verkehr über dem Nordatlantik betreibt sie mit United und Air Canada in einer Art Gemeinschaftsunternehmen namens Atlantic Joint Venture, bei dem sich die Airlines Kosten und vor allem Gewinne teilen. Und die sind dort deutlich höher als im Rest der Welt. „In den USA bekommen wir vor allem in den Premiumabteilen pro Ticket im Schnitt doppelt so viel wie in Deutschland“, sagt Spohr.