Buchungsplattform: Booking.com streicht jeden vierten Job

Die Reisebuchungsplattform Booking.com aus den USA will sich wegen des Geschäftseinbruchs in der Coronakrise von einem Viertel ihrer 17.000 Beschäftigten trennen. „Leider müssen wir, wie so viele andere Reiseunternehmen infolge der Krise den äußerst schwierigen Schritt gehen, unsere Belegschaft zu reduzieren“, erklärte ein Sprecherin.