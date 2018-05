Bisher kostete eine Büchersendung mit der Deutschen Post einen Euro. Doch dabei soll es nicht bleiben. Der Preis für eine Büchersendung bis zu 500 Gramm soll um 20 Cent auf 1,20 Euro ansteigen, teilte die Post am Freitag mit. Warensendungen bis zu 50 Gramm sollen künftig statt 90 Cent 1,30 Euro kosten. Der Schritt kommt nicht überraschend. Post-Chef Frank Appel hatte angekündigt, dass der Konzern nach einem Gewinnrückgang im Brief- und Paketgeschäft höhere Preise für Inlandssendungen prüfen wolle. Dazu gehört auch das Briefporto - hier kann der Konzern ab 2019 wieder an der Preisschraube drehen.