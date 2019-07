Büroflächenvermieter: WeWork will offenbar schon im September an die Börse

WeWork vermietet Büroplätze und Gewerbeflächen auf Monatsbasis. Das Unternehmen mit Sitz in New York verfügt über Niederlassungen in etwa 100 Städten weltweit, darunter auch Berlin, Frankfurt, München und Hamburg. Die Muttergesellschaft von WeWork, die We Company, wird Insidern zufolge am 31. Juli in Vorbereitung des Börsengangs einen Analystentag für die Wall-Street-Banken veranstalten.