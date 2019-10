Büroraum-Anbieter WeWork bläst Börsengang ab

Seit Neumanns Abgang wird WeWork nun gemeinsam vom bisherigen Finanzchef Artie Minson und von Verwaltungsratsmitglied Sebastian Gunningham geführt.



WeWork mietet Immobilien langfristig an und vermietet Büroflächen an Firmen, Unternehmer und Start-Ups mit kurz laufenden Verträgen. Damit hat WeWork das traditionelle Büro-Vermietgeschäft aufgemischt, in dem langfristige Verträge die Regel sind. Inzwischen ist das Unternehmen an 528 Standorten in 29 Ländern vertreten. Neben Freelancern und Start-ups, die WeWork für sein Image als Kunden in den Vordergrund stellt, vermietet der Büroraum-Anbieter rund 40 Prozent seiner Flächen von Großunternehmen.