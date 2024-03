Bürovermieter Ex-Chef Neumann macht Angebot zum Rückkauf von WeWork

WeWork war unter Neumann angetreten, den Mietmarkt für Unternehmen zu revolutionieren. Doch der Trend zum Arbeiten von zuhause, der sich in der Corona-Pandemie noch verstärkt hatte, stellte das Geschäftsmodell in Frage. Schwarze Zahlen hat WeWork nie geschrieben.



