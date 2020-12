Bund beteiligt sich mit 700 Millionen Die TUI-Hilfe ist ein gutes Geschäft – für den Staat

Im kommenden Sommer könnte der Umsatz vor allem dank eines starken Geschäfts mit Deutschlandreisen und Kreuzfahrten immerhin wieder halb so hoch sein wie im vergangenen Jahr. In dem Fall sollte die TUI nach den beschlossenen Sparmaßnahmen ihren Betrieb zumindest operativ allein finanzieren können. Da kann der Staat kaum einen weiteren Kredit verweigern und TUI vorher noch in die Insolvenz schicken, inklusive mehrerer zehntausend Jobs beim Unternehmen, den davon abhängigen Reisebüros und in vielen Urlaubsregionen.



Die Notlage der vor der Krise profitablen TUI liegt zudem nicht an Missmanagement. Dem Reiseriesen drohte vor allem deshalb spätestens Anfang 2021 das Geld auszugehen, weil die Politik ihm wie allen Urlaubsunternehmen zur Eindämmung des Coronavirus seit November erneut eine Art komplettes Betriebsverbot auferlegt hat. Dafür sorgen etwa das strikte Übernachtungsverbot für Privatreisende im Inland und die strengen Vorgaben wie die Quarantänepflicht für Reiserückkehrer, selbst wenn deren Urlaubsregion im Verhältnis weniger Coronafälle hatte als deren Heimatort in Deutschland.