Bundesamt für Verbraucherschutz 2020 gab es mehr Lebensmittelwarnungen als je zuvor

Häufigste Ursache waren Grenzwertüberschreitungen. Sie waren Anlass für insgesamt 90 Warnhinweise. Daneben sorgten mikrobiologische Verunreinigungen sowie Fremdkörper, Allergene und unzulässige Inhaltsstoffe im vergangenen Jahr häufig für Lebensmittelwarnungen, geht aus der Aufstellung des Bundesamtes hervor. Unter anderem wurden in Sesamsamen mehrfach Rückstände des verbotenen Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid nachgewiesen. Auch vor Metallteilen in Himbeerjoghurt und Glassplittern in Forellenkaviar wurde gewarnt.