Bundesliga Blaues Auge für die Liga

Nichts hat Seifert in der Pressekonferenz etwa dazu gesagt, welche Notfallmechanismen jetzt mit den Medienunternehmen vereinbart wurden für den Fall, dass Spiele, Spieltage, womöglich eine halbe Saison oder mehr ausfallen könnten in dem nicht völlig unwahrscheinlichen Fall, dass noch einmal ein Virus auftaucht und die Gesellschaft in Geiselhaft nimmt. Ab sofort kickt die Ungewissheit immer mit.



Damit kommen auch neue, alte Fragen auf die Liga zu, auf die Vereine vor allem, wie sie künftig mit dem Geld umgehen, das ihnen unter anderem durch die Medieneinnahmen zur Verfügung stehet. Wie vorsichtig werden sie in Zukunft handeln, wie vorausschauend mit den Risiken umgehen? Profiklubs flirten noch viel zu oft mit der Gefahr, zu viel Geld für teure Spieler auszugeben in der Hoffnung auf künftige Erträge. Bleiben die aus oder droht gar der Abstieg, gefährdet das selbst Traditionsvereine – der Fall Schalke 04, wo in den vergangenen Wochen aufgrund bedrohter TV-Einnahmen die Alarmlichter im Dauereinsatz waren, ist unvergessen.