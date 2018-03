Bundesliga: BVB-Geschäftsführer Watzke warnt vor steigenden Ticketpreisen

In der Diskussion um die sogenannte 50+1-Regel, die die Macht von Geldgebern bei Bundesligaklubs beschränkt, hat der Geschäftsführer von Borussia Dortmund vor steigenden Eintrittspreisen gewarnt. In einem Interview mit der WirtschaftsWoche sagte Hans-Joachim Watzke, nach der möglichen Abschaffung von 50+1 „werden etwa die Eintrittspreise ungehemmt steigen. In England sind die Tickets 50, 60 Prozent teurer als in der Bundesliga. Das passiert, wenn jeder Klub von einem Investor geführt wird.“