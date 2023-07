Bundesregierung Wissing sieht Ausbau von Glasfaser und Mobilfunk vorankommen

Die Ampel-Koalition hatte vor einem Jahr eine „Gigabitstrategie” vorgestellt, ein Maßnahmenpaket von 100 Vorhaben, mit dem vor allem Genehmigungsverfahren für den Netzausbau vereinfacht und beschleunigt werden sollen. In dem Papier hat sich die Bundesregierung vorgenommen, „überall dort, wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind” bis zum Jahr 2030 Glasfaser bis ins Haus und den neuesten Mobilfunkstandard zur Verfügung zu stellen. In einem ersten Schritt will die Koalition den Ausbau so vorantreiben, dass bis Ende 2025 mindestens jeder zweite Haushalt Glasfaser nutzen kann.