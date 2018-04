Bundestagswahlkampf 2017: Deutsche Post soll eine Milliarde Einzelinformationen verkauft haben

CDU und FDP sollen einen fünfstelligen Betrag gezahlt und dafür straßengenaue Analysen erhalten haben. Gegenüber der „Bild am Sonntag“ bestätigten die Parteien entsprechende Verträge, die Post wollte sich gegenüber der „Bild am Sonntag“ nicht äußern, erklärte aber am Sonntag in einer offiziellen Mitteilung: „Die Behauptung, die Deutsche Post oder eine ihrer Tochterfirmen würden Daten ‚verhökern‘ trifft nicht zu.“