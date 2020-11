Burger-King-Werbung Corona verändert die Tonlage

„Wir hätten auch nie gedacht, dass wir das einmal schreiben würden“, heißt es in dem Post weiter. Doch gerade in diesen Zeiten brauche die Branche mit ihren Tausenden von Mitarbeitern jede Unterstützung. Also, so der Clou der Werbung, gelte das auch für die Burger King-Rivalen wie McDonald’s, KFC, Subway, aber auch viele kleine lokale Anbieter. Zwar sei ein Whopper von Burger King noch immer am besten – aber, so die US-Kette, ein Big Mac sei „auch nicht so schlecht“.