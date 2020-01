Burgerkette Hans im Glück ist verkauft

Hans im Glück gilt als deutsches Erfolgsmodell in der jungen Restaurantszene. Das Unternehmen wurde als Franchise-System aufgebaut, mit rund 80 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 26 davon werden vom Unternehmen selbst betrieben, weitere 55 von Franchisenehmern. Zu diesen gehört auch Hirschberger selbst. In einer eigenen Gesellschaft hält er vier Burgergrills in Singapur und fünf in München.