Butter-, Fleisch- und Wurstpreise Wie Verbraucher auf den Preisanstieg bei Lebensmitteln reagieren

So hat der Ukraine-Krieg die Konsumstimmung einbrechen lassen. Der Indikator für die Konjunkturerwartung im GfK Konsumklimaindex stürzt im März 2022 um 33 Punkte ab; das ist der stärkste Einbruch seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren. Die Einkommenserwartung verliert 26 Punkte und fällt auf einen Stand wie in der Finanzkrise. „Die Verbraucher sind in ihrem Grundvertrauen tief erschüttert, dass es ihnen in Europa eigentlich nur gut oder besser gehen kann“, heißt es in der Analyse. „Jetzt halten sie sich zurück“.