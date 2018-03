Aber braucht die Bundesliga auf Sicht nicht neue Erlöse? Die TV-Gelder werden wohl auch nicht in alle Ewigkeit so üppig sprudeln, oder? In Italien sind sie mit Ach und Krach gestiegen, in England sind die nationalen TV-Erlöse gesunken…

Wenn weniger Geld vom Fernsehen käme, dann müsste man den Gürtel halt enger schnallen. Aber noch mal: Warum investiert ein Investor? Weil er eine Rendite erwirtschaften, weil er Gewinne sehen will. Was die Vereine brauchen, sind kontinuierliche Umsätze, keine Einmal-Zahlung, die anschließend auch noch renditebehaftet sein soll. Rechnen Sie mal aus, was wir in den vergangenen Jahren an Dividende gezahlt haben. Wir zahlen das gerne, weil wir das Geld vorher auch verdient haben. Aber wir können die nicht deshalb zahlen, weil irgendwann mal Leute Aktien gekauft haben, sondern weil wir einen sehr ordentlichen operativen Cashflow erwirtschaften. Und außerdem: Wenn jetzt bei allen 18 Klubs der ersten Liga Investoren einsteigen würden, dann würde das an den eigentlichen Verhältnissen doch gar nichts ändern.