Cannabis-Legalisierung Hohe Cannabis-Nachfrage führt zu „paradoxem Szenario“

Auf der Cannabis-Konferenz ICBC hat man versucht, auch diese Zielgruppe stärker anzusprechen. Mit Kräutermühlen zur Zerkleinerung von Blüten, Aromastoffen, nachhaltigen Verpackungsmaterialien. Ein chinesischer Hersteller von Anbaugeräten für die Wohnung hat in den vergangenen fünf Jahren eigenen Angaben zufolge bereits eine Million Euro mit deutschen Kunden erwirtschaftet – lange vor der Legalisierung. Der Markt boomt.



Lesen Sie auch: Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Diese Regeln müssen Sie beachten



In Kanada sieht es indes anders aus. Dort gibt es zu viele Cannabisproduzenten und zu wenig Abnehmer – sowohl in der medizinischen Anwendung als auch im Freizeitgebrauch. Die Preise sind seit über einem Jahr im Sinkflug. Umgerechnet drei Euro kostet einem Branchenindex zufolge derzeit ein Gramm Cannabis in Kanada. In Deutschland ist bislang nur medizinisches Cannabis frei verkäuflich, dort bewegen sich die Preise bei sieben bis neun Euro. Die kanadischen Großhändler hoffen daher, Abnehmer in Deutschland zu finden. Die Nachfrage würde auch die Preise in Kanada wieder anheben, erwartet ein Produzent auf der ICBC.