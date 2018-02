Über 2 Millionen registrierte Car-Sharing-Kunden

Der Trend zum Car-Sharing in Deutschland ist ungebrochen. Anfang des Jahres habe die Zahl der Kunden die Marke von zwei Millionen durchbrochen, teilte der Bundesverband CarSharing am Montag in Berlin mit. Aktuell seien über 2,1 Millionen Menschen bei den 165 Anbietern registriert. Der Großteil mit fast 1,6 Millionen registrierten Nutzern ist bei den stationsunabhängigen Anbietern, den sogenannten Freefloatern, gemeldet. Sie sind in erster Linie in den Innenstädten der Metropolen vertreten. Marktführer sind hier DriveNow (BMW) und Car2Go (Daimler). Sie gewannen im Vergleich zum Vorjahr 315.000 Kunden zusätzlich, was einem Plus von einem Viertel entspricht. Die stationsbasierten Anbieter wie etwa Flinkster von der Deutschen Bahn haben nun 535.000 Kunden und damit knapp ein Fünftel mehr als im Vorjahr.