Carla von Hessen gegen Weltkonzern Prinzessin einigt sich im Millionen-Streit mit McDonald‘s

Von Hessen kaperte die Filialen zurück und führte die Betriebe trotzdem weiter. Sie klagte gegen McDonald’s – und scheiterte in erster Instanz vor dem Münchner Landgericht. Die Prinzessin hat Berufung eingelegt, die Entscheidung darüber sollte das Oberlandesgericht fällen.



Während sich der Rechtsstreit in die Länge zog, stritten die Parteien ums Geld: Die Prinzessin ließ die EC-Terminals von McDonald’s kurzerhand entfernen und lotste das Geld in ihre Kasse. Das wurde ihr allerdings per Gerichtsbeschluss untersagt.