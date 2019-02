CEO Deutsche Hospitality Thomas Willms „Wir wollen typisch deutschen Service bieten“

WirtschaftsWoche: In der Konsolidierungswelle der Hotelbranche in der vergangenen drei Jahren hat sich Ihr Unternehmen auffällig zurückgehalten. Nun haben Sie ihren ersten großen Zukauf angekündigt, die skandinavische Zwei-Sterne-Marke Zleep. Hatten sie Torschlusspanik?

Thomas Willms: Nein (lacht), absolut nicht. Wir sind in den vergangenen Jahren auch ohne Zukäufe immer zweistellig gewachsen, besonders in unserem Heimatmarkt den deutschsprachigen Ländern. Dazu haben mit Jaz in the City eine eigene neue Lifestylemarke gestartet und Maxx by Steigenberger im vergangenen Jahr erfolgreich im Markt platziert. So hätten wir auch weitermachen können.