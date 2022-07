Cevdet Caner Umstrittener Investor Caner wagt sich bei Aggregate aus der Deckung

Der umstrittene Investor Cevdet Caner steigt direkt bei der von ihm in der Vergangenheit beratenen Holding Aggregate ein und wurde am Montag zu deren Chef befördert. Caner übernehme 20 Prozent der Anteile an Aggregate und sei nun CEO, teilte das Unternehmen am Montag mit, das bisher allein vom Österreicher Günther Walcher gehalten wurde.