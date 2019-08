Chaos der E-Tretroller Paris wird strenger mit den E-Scootern – Deutsche fordern ähnliches

Nun hat die Stadtverwaltung neue Regeln zur E-Scooter-Nutzung aufgestellt, um die Situation insbesondere für Fußgänger zu verbessern. In einer Mitteilung vom 31. Juli heißt es, Paris wolle so „eine Quelle der Unsicherheit für Fußgänger, insbesondere ältere Menschen und Kinder“, ausmerzen. Das „oft anarchische Parken“ der Elektro-Tretroller störe vor allem die Bewegung von Eltern mit Kinderwagen und Menschen mit Behinderungen. Deshalb sollen die E-Scooter in Paris zukünftig nur noch in dafür vorgesehenen Parkzonen abgestellt werden dürfen. In den kommenden Wochen will die Stadt Paris entsprechende Zonen einrichten, die durch eine Markierung am Boden abgegrenzt werden. Bis Ende 2019 sollen rund 2500 solcher Plätze zur Verfügung stehen.