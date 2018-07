Dazu bleiben einige der grundlegenden Probleme der Branche wie die Überlastung an den Flughäfen und im Luftraum. Zwar laufen derzeit die Sicherheitskontrollen an allen Flughäfen einigermaßen normal. Doch das rührt vor allem daher, dass an den größeren Flughäfen reichlich Mitarbeiter aus anderen Teilen des Airports an der Kontrolle mithelfen. „Das kann kein Dauerzustand sein“, mahnt Flughafen-Chef Schulte.