Chaos in der Containerschifffahrt Stau auf Rhein und Elbe – Jetzt lahmen auch die Nordsee-Häfen

Die Situation ist vertrackt. Immer wenn sich gerade eine Besserung abzeichnet, taucht das nächste Problem auf – wie etwa die Blockade des Suezkanals oder zuletzt der Ausbruchs des Coronavirus im viertgrößten Hafen der Welt im chinesischen Yantian. Mittlerweile traut sich kaum noch jemand in der Branche, eine Prognose abzugeben, wann endlich wieder Normalität einkehren könnte. Es könne noch Monate dauern, sagen einige. Bis zum Ende des Jahres vielleicht, sagen andere. Oder vielleicht auch so lange, bis die Nachfrage wieder zurückgeht. So oder so: „Eine kurzfristige Verbesserung steht wohl nicht in Aussicht“, ärgert sich Kunze von der Allianz Elbe.



Mehr zum Thema: Es gibt zu viele Waren für zu wenige Schiffe. Die Folge: Die Frachtraten sind explodiert. Das treibt selbst die Inflation in die Höhe.