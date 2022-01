Chaos um Corona-Tests „Bei kostenlosen PCR-Tests betreiben wir im Grunde schon eine Triage“

Die Nachfrage nach PCR-Tests wird weiter steigen, denn sie korreliert mit den Infiziertenzahlen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldete zuletzt rund 1,5 Millionen Tests pro Woche. Die theoretische Gesamtkapazität gibt das RKI mit bis zu 2,4 Millionen Tests in der Woche an. Doch wie der Berufsverband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) gestern mitteilte, führt die Omikron-Virusvariante nun zu einem sprunghaften Anstieg: Laut ALM wurden in der ersten Woche des neuen Jahres bei den fachärztlichen Laboren in Deutschland rund 56 Prozent mehr PCR-Tests angefordert als noch in der Silvesterwoche. Michael Müller, erster Vorsitzender der ALM, spricht in diesem Zusammenhang von einem „explosionsartigen Anstieg“.

