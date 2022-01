Chaos um Corona-Tests „Bei kostenlosen PCR-Tests betreiben wir im Grunde schon eine Triage“

Einer der größten Laborbetreiber Deutschlands ist Bioscientia mit Sitz in Ingelheim bei Mainz. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2.500 Angestellte, verteilt auf 20 Labore. Diese führen rund 120.000 PCR-Tests pro Woche durch, sagt Bioscientia-Marketingchef Hendrik Borucki. Bei der sogenannten Laborvergütung gebe es „keinen Spielraum“, sagt Borucki, alles sei vorgegeben. Normalerweise gibt es zwei verschiedene Arten der Abrechnung: Kassenpatienten und Privatpatienten, die sich im Verhältnis 90 zu 10 gegenüberstehen, schätzt er. Für die überwiegende Mehrheit der PCR-Tests kommen also die jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) auf. Von denen erhält ein Labor 35 Euro pro Test. Für Privatpatienten gilt die Gebührenordnung für Ärzte (GoÄ): „Da nehmen wir den niedrigsten Satz von 64,12 Euro pro Test“, sagt Borucki. Und in der Pandemie gibt es nun die Besonderheit eines dritten Falls: Wenn ein PCR-Test behördlich angeordnet wird. Der öffentliche Gesundheitsdienst zahlt hier 43,56 Euro pro PCR-Test.