Check24 erneut vor Gericht: Ist Werbung bereits ein Versprechen?

„Wir streiten für gleiche Arbeitsbedingungen von Online- und Offline-Anbietern im Sinne des Verbrauchers,“ sagte BVK-Präsident Heinz am Dienstag nach der Verhandlung. Er ist selbst Versicherungsmakler. „Jeder meiner Berufskollegen würde in so einem Fall sofort die Beendigung des Agenturvertrags mit dem Versicherungsunternehmen erleben.“



Bis im aktuellen Fall in München ein abschließendes Urteil gefällt wird, könnte es dauern. Das Verfahren könnte sich in die Länge ziehen und über mehrere Instanzen gehen – möglicherweise bis nach Karlsruhe: Check24-Anwalt Vergho brachte sogar einen verfassungsrechtlich zu klärenden Eingriff in die Berufsfreiheit ins Spiel.